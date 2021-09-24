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Altay-Beşiktaş maçının ardından

24.09.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: "Galip gelmek çok mutluluk verici"

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, galip geldikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Ekmekçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, maç fazlasıyla liderliğe yükselmelerinin gurur verici olduğunu, yeni kurdukları takımda Mustafa Denizli'nin de çok büyük emeğinin olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ı gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

"Play-off sürecimizde sağ olsunlar bize tesislerini açtılar, bize evlerini açtılar, öyle bir destek de vermişlerdi. Çok onur duyulası camiayla yaptığımız bu onurlu mücadelede, bu güzel oyunda galip gelmek çok mutluluk verici. Tekrardan taraftarımızı, camiamızı ve futbolcularımızı, hocamı tebrik etmek istiyorum. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Büyük bir heyecanla maç izledik, bu bize çok onur oldu."

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