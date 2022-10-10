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Altay-Çaykur Rizespor maçının ardından

10.10.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "Biz bu sene ligde kalacağız, kalmak zorundayız. Bu yüzden de en büyük gücümüzü taraftarı yanımızda görmek istiyoruz" - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Maçın başından sonuna kadar hem oyunun hem topun hakimiydik ve çok pozisyona girdik, çok da pozisyon kaçırdık"

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Biz bu sene ligde kalacağız, kalmak zorundayız. Bu yüzden de en büyük gücümüzü taraftarı yanımızda görmek istiyoruz." dedi.

Kaloğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, her iki takım oyuncularını da tebrik ederek, kendi sahalarında mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyledi.

Dar bir kadroya sahip olduklarını bugün de bazı oyunculardan faydalanamadıklarını ifade eden Kaloğlu, "4-5 oyuncumuzun oynamaması bizi maalesef etkiledi. Gençlerimize şans verdik. Onlar da ellerinden geldiği mücadeleyi yaptılar. Ama tabii kolay bir maç da değildi. Rakibin çok iyi oyuncuları var." dedi.

Kaloğlu, taraftarları üzdükleri için özür dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gelen taraftarlarımız çok azdı. Maalesef çok fazla destek göremiyoruz Umut sezonunda ve biz bu umut sezonunda 16-17 yaşındaki çocuklarla oynadık bugün. Bu oyuncuların daha hemen en ufak bir pas hatasında tepki aldığını gördük. Şimdi 4 maçtır yenilmeyen bir takımın genç oyuncuları 16-17 yaşındaki oyuncuların böyle tepki almaması gerekir. Onlara sabır göstermemiz gerekir, sabır gösterilmesi gerekir. Sezon başında biz hep umut sezonu, sabır sezonu dedik. Kadromuz bu arkadaşlar. Yani transfer yasağımız var. Geçen seneden kalan oyuncularla bir mücadele gösteriyoruz."

Daha fazla destek istediklerini belirten Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Maalesef burada oyuncu yapımız kısıtlı olmasına rağmen bu oyuncularımız yuhalanıyor. Ben istifaya davet ediliyorum. Sezon başından beri bu kadar emeğimiz var. 15-16 yaşında çocuklarla kamp yapıyoruz. Bir takım oluşturuyoruz ve haftalardır bir mücadele gösteriyoruz. Tabii ki futbolda mağlubiyetler de var. Ama sabır göstermek, destek görmemiz gerekir taraftarımızdan. Oyuncularımız bu, kadromuz bu, dışarıdan gelen olmayacak, olamayacak."

Kaloğlu, taraftarların tepkisine mağlubiyetten daha çok üzüldüğünü belirterek, "Tabii ki mağlubiyet olacak. Ama bu sabırsızlık niye? Biz bu sene ligde kalacağız, kalmak zorundayız. Bu yüzden de en büyük gücümüzü taraftarı yanımızda görmek istiyoruz."dedi.

- Bülent Korkmaz: "Oyunun hakimiydik."

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise geçen haftaki galibiyetlerinin ardından bu hafta da kazandıklarını, hedeflerine ulaşmak için bunu devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

İzmir'e de kazanmak için geldiklerini aktaran Korkmaz, "Maçın başından sonuna kadar hem oyunun hem topun hakimiydik ve çok pozisyona girdik, çok da pozisyon kaçırdık. Ama önemli olan burada kazanmaktı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Korkmaz, geçen hafta olduğu gibi maç boyunca olabildiğince sakin kalmaya çalıştığını belirterek, "Çok agresif bir yapım var bunu biliyorum ama daha sakin kalmaya çalışıyorum. Sakin kaldığım zaman da herhalde biraz sorun oluyor. Ben de bu işi, nasıl davranacağımı çözemedim ama ben bildiğim gibi davranıyorum." dedi.

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