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Altay, Daouda Bamba’yı transfer etti

27.07.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Daouda Bamba’yı transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Altay, en son Norveç’in Brann takımında forma giyen Daouda Karamoko Bamba ile anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli 26 yaşındaki forvet oyuncusu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

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