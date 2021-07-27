Altay, Daouda Bamba’yı transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Altay, en son Norveç’in Brann takımında forma giyen Daouda Karamoko Bamba ile anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli 26 yaşındaki forvet oyuncusu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.



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