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Altay-Fatih Karagümrük maçının ardından

17.10.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik, puan aldığımız için de mutluyuz"

İZMİR (AA) - Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı 1-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, "Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik, puan aldığımız için de mutluyuz." dedi.

Canel, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı. Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde buldukları ikinci pozisyonu golle sonuçlandırdıklarını kaydeden Canel, "İlk yarı iyi top oynadık. İkinci yarı Altay'ın üstünlüğüyle geçmesine rağmen oyun felsefemizden kopmadık. Buraya gelirken puan almayı hedeflemiştik, puan aldığımız için de mutluyuz." diye konuştu.

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