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Altay-Fenerbahçe maçından notlar

29.08.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay-Fenerbahçe maçından notlar

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Altay maçı için İzmir'e getirilen Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer almadı.

Ligin ilk 2 haftasında ilk 11'inde değişiklik yapmayan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe karşısında 1 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı ekipte Martin Rodriguez'in yerine Eric Björkander oynadı.

- Fenerbahçe'de son lig maçına göre 1 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde geçen hafta 2-0 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inden farklı olarak Mbwana Samatta'nın yerine Enner Valencia'ya şans verdi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'ye 3 gol atan Valencia, ligde bu sezon ilk kez sahaya 11'de çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte HJK Helsinki maçına ilk 11'de başlayan Miha Zajc ile Mesut Özil, Altay karşısında forma giymedi. Zajc'ın yedek kulübesinde yer aldığı müsabakada Mesut Özil, İzmir'e getirilmesine rağmen kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadı.

Ligde ilk haftadaki Yukatel Kayserispor maçının ardından iç sahada ikinci karşılaşmasına çıkan Altay'da taraftarlar, ilk haftaya göre Fenerbahçe mücadelesine daha fazla ilgi gösterdi.

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