Altay, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay, hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Eksik oyuncunun bulunmadığı Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



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