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  4. Altay, Fenerbahçe'den teklif alan Yalçın Koşukavak için açıklama yaptı:

Altay, Fenerbahçe'den teklif alan Yalçın Koşukavak için açıklama yaptı:

İZMİR HABERLERİ  | 17.03.2020 16:15 | Son Güncelleme

"Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak yetiştiği ve formasını terlettiği Büyük Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hak ettiği Süper Lig'e çıkartmak olduğunu belirtmiştir"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak'a Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanma çerçevesinde teklif sunulmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın Fenerbahçe futbol takımındaki yeni yapılanmada görev almasına dair Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan teklif iletildiği belirtildi.

Bu teklif için sarı-lacivertli kulübe teşekkür edildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Büyük Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hak ettiği Süper Lig'e çıkartmak olduğunu belirtmiştir. Ülke futbolunun alışılagelmiş transfer süreçlerinin aksine başından beri kulübümüzle istişare içerisinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Yalçın Koşukavak

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