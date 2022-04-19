YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altay, Galatasaray maçı için ilk çalışmasını yaptı

Altay, Galatasaray maçı için ilk çalışmasını yaptı

19.04.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Galatasaray maçı için ilk çalışmasını yaptı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yaptığı konuşma ile başlayan idmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından çift kale maç yaptı.

Altay, yarınki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana’da hal esnafıyla sahur yaptıDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana’da hal esnafıyla sahur yaptı
Giresunspor-Beşiktaş maçının ardındanGiresunspor-Beşiktaş maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Altay

İzmir Namaz Vakitleri 19 Nisan Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:23
Öğle
13:16
İkindi
16:58
Akşam
19:58
Yatsı
21:20
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Görenler tanıyamıyor! Servet harcadı: Ailem beni reddetti

Görenler tanıyamıyor! Servet harcadı: Ailem beni reddetti

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.