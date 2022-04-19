Altay, Galatasaray maçı için ilk çalışmasını yaptı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yaptığı konuşma ile başlayan idmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından çift kale maç yaptı.

Altay, yarınki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

