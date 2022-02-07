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Altay, Göztepe galibiyetiyle moral kazandı

07.02.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sportif menajer Tuna Üzümcü: "Rehavete kapılmadan, ligi maç maç düşünerek yürümeye devam etmeliyiz"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 2-0 yenerek 16 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Altay'ın sportif menajeri Tuna Üzümcü, "Rehavete kapılmadan, ligi maç maç düşünerek yürümeye devam etmeliyiz." dedi.

Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, Göztepe galibiyetinin tam zamanında geldiğini ve çok anlamlı olduğunu belirtti.

Hem rakiplerinin çıkışını durdurduklarını hem de haftalar sonra kazanarak moral kazandıklarını aktaran Üzümcü, şunları kaydetti:

"Ancak henüz ilk adımımızı attığımız unutulmasın. Rehavete kapılmadan, ligi maç maç düşünerek yürümeye devam etmeliyiz. Çaykur Rizespor'u da yendiğimiz zaman bu galibiyetin anlamı daha da artacak. Rizespor karşısında taraftarımızın da desteğiyle bu çıkışı sürdüreceğiz."

Üzümcü, dünkü maçta penaltı yaptıran ve ikinci golün asistini yapan Kazımcan Karataş'ın Altay Spor Okulları'nda yetiştiğini hatırlatarak, "Altay'ın gençleri geleceğidir. Yakın zamanda çok sayıda genç oyuncumuz daha vitrine çıkacak ve Altay yeniden Türk futbolunun futbolcu fabrikası olacak." ifadelerini kullandı.

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