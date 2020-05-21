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Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'a Süper Lig'den 6 teklif

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.05.2020 10:01 | Son Güncelleme

Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, 20 yaşındaki stoper Cenk Özkacar için Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'dan da birçok takımdan teklifler aldıklarını açıkladı.

Altay’ın genç stoperi Cenk Özkacar’a Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İzmir ekibinin Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, transfer sezonu öncesi genç oyuncularına gelen teklifler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altay’da ortaya koyduğu futbolla dikkatleri çeken 2000 doğumlu oyuncuyu Süper Lig’den 6 takımın yanı sıra Avrupa’dan da İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa’dan önemli kulüplerin takip ettiğini ifade eden Bozok, “Şu an sadece Süper Lig’e konsantre olmuş durumdayız. Genç stoperimizin kulübümüzle sözleşmesi de devam ediyor. Kendisi Altay’da olmaktan dolayı çok mutlu. Cenk için gelen teklifler olsa da bunu sezon sonuna bıraktık. Lig bittikten sonra gelen teklifleri tekrar masaya yatıracağız. Cenk’in gelişimi ve Altay’ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz” dedi.

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CENK ÖNCELİKLİ HEDEFİM ALTAY FORMASIYLA SÜPER LİG'DE OYNAMAK

Nisan ayında Altay TV’nin sosyal medya hesabında canlı yayınına katılan genç oyuncu, kariyer hedefi hakkında da şunları ifade etmişti:

"Ay-Yıldızlı forma için Ümit Milli Takımlara çağrıldım. Öncelikli hedefim Altay forması ile Süper Lig’de mücadele edip sonrasında A Milli takımda mücadele etmek."

CENK ÖZKACAR KİMDİR?

2000 yılında İzmir’de dünyaya gelen Cenk Özkacar futbola 2013 yılında Bucaspor altyapısında başladı. 2014’te Altay altyapısına geçen sol ayaklı stoper 1.90'lık boyuyla sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı. Geçtiğimiz yıl Altay’da profesyonel olduktan tecrübe kazanması için bir sezon Karacabey Birlik’e kiralık verilen Cenk, U21 milli takımında da gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.

(İHA)


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