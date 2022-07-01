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Altay, Kazımcan Karataş’ın transferi için Galatasaray’la anlaştı

01.07.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Kazımcan Karataş’ın transferi için Galatasaray’la anlaştı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Kazımcan Karataş’ın Galatasaray’a transferi için sarı-kırmızılı kulüple anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“16 Ocak 2003’te İzmir’de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Futbola Altay’ımızda başlayan, Altay Spor Okulları’nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı’mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş’a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun bizim çocuk.”

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