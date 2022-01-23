YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki:

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki:

23.01.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Pinares’in sırtı topa dönükken eline çarpan topta karar devam olmalıydı"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, aleyhlerine verilen penaltıda Cesa Pinares'in sırtının topa dönük olduğunu savunarak, pozisyonun penaltı olmadığını iddia etti.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 35. dakikada gole giden Kappel’e yapılan bariz faulü vermediğini belirtti.

Takdir haklarının tamamını rakipten yana kullandığını ileri süren Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Abdülkadir Bitigen, Türk futbolunun asla silinmeyecek kara lekesi olan Diyarbakırspor-Altay maçının olaysız geçtiğini rapor eden Gözlemci Galip Bitigen’in oğludur. Daha önce de Abdülkadir Bitigen’in yönettiği maçlarda ağır darbeler aldık. Hakemliğin babadan oğula geçmesine alıştık ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu. Bir hakem tek pozisyonda iki kez hatalı kararı nasıl verebiliyor, bunu birinin çıkıp Altay Spor Kulübü’ne ve spor camiasına anlatması lazım. Pinares’in sırtı topa dönükken eline çarpan topta karar devam olmalıydı. Ancak bununla yetinmeyip pozisyonu ceza sahası içerisine taşıma kararı ise tam bir faciadır."

Ekmekçioğlu, Altay’ın bu sezon hakem kararları nedeniyle ağır darbeler aldığını iddia ederek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kasımpaşa ile oynadığımız maçta Tugay Kaan Numanoğlu, Marco Paiaxo'nun attığı golü ofsayt nedeniyle iptal etti, Cebrail Karayel’e kırmızı kart gösterip, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasındaki normal hareketini penaltı olarak değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş maçında bu kez Ali Şansalan, Naderi’ye ceza sahasında yapılan sert hareketi görmezden geldi. Giresunspor maçında yine Tugay Kaan Numanoğlu VAR kararıyla olmayan pozisyonda gol kararı verdi. Bunların hepsi üst üste geldi ve ne yazık ki artık güven duygumuzu kaybettik."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Cesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeCesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme
Lösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecekLösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecek
Anahtar Kelimeler:
Altay

İzmir Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:52
Sabah
08:17
Öğle
13:28
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Pazar

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Berkay Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Ayşe Eczanesi
Bayrakli
Nazlıdeniz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.