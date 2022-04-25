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Altay mücadelede kararlı

25.04.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya düşme hattında giren Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, lige tutunma mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi.

Kaloğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray karşısına kazanmak için çıktıklarını, son 4 haftadır iyi rakiplere karşı oynadıklarını belirtti.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan oyuncularının yanında maç eksiği olan oyuncuların da bulunduğunu bildiren Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. Pozisyonlar bulduk, atabilirdik de ama maalesef değerlendiremedik. Rakibimiz maçın başında attığı golden sonra özellikle ikinci yarıda olmak üzere son dakikaya kadar oyunu soğutup skoru korumaya çalıştı. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizi son dakikaya kadar desteklediler. Onları mutlu etmek isterdik. Oyuncularım da sahada ellerinden geleni yaptılar. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek."

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