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Altay, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

15.03.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren Altaylı futbolcular, daha sonra taktik hazırlıklar üzerinde durdu.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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