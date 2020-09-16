YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı

Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı

İZMİR HABERLERİ  | 16.09.2020 19:21 | Son Güncelleme

Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Murat Uluç'un futbolculuk döneminde kazanılan 2 şampiyonlukta büyük katkısı olduğu belirtildi.

Murat Uluç'un futbolculuktan sonra da takımda yardımcı antrenör olarak görev aldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak sportif direktörlük görevindeki sorumlulukların kariyeri açısından faydalı olmayacağını düşündük. Esas görevi olmayan bir işi, bizler için bugüne kadar yapmayı kabul ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Yeni projelerde kendisiyle tekrar buluşmak üzere."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Turizm kentinin merkezinde 2 metrelik engerek yakalandı
Turizm kentinin merkezinde 2 metrelik engerek yakalandı
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Belediyeden Başkan Böcek’in son durumuna ilişkin açıklama:
Belediyeden Başkan Böcek’in son durumuna ilişkin açıklama:
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kuş tarlayı yakıyordu
Kuş tarlayı yakıyordu

İzmir Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:43

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.