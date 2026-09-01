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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Fenerbahçe’nin Samsunspor galibiyetinin ardından Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. Ünlü yorumcu, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş derbisini kazanması halinde ilk yarıyı lider tamamlayacağını öne sürdü.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti. Sarı-lacivertlilerin aldığı sonuç, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirirken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’den sezonun ilk yarısına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

DİLMEN’DEN FENERBAHÇE İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Rıdvan Dilmen den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş ı yenerse... 1

TV8 ekranlarında Samsunspor karşılaşmasını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin fikstürünü ayrıntılı biçimde incelediğini söyledi. Tecrübeli yorumcu, özellikle gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sezonun seyri açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtti.

Dilmen, sarı-lacivertlilerin derbiden galibiyetle ayrılması durumunda ilk yarının kalan bölümünde önemli bir avantaj yakalayacağını savundu.

"BEŞİKTAŞ'I YENERSE..."

Rıdvan Dilmen den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş ı yenerse... 2

Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında kazanması halinde ilk yarıyı lider tamamlayacağını düşündüğünü ifade eden Rıdvan Dilmen, bu ihtimalde sarı-lacivertlilerin rakipleriyle arasındaki puan farkını da açabileceğini öne sürdü.

Dilmen, "Fenerbahçe bu hafta Beşiktaş derbisini kazandığı takdirde ilk yarıyı lider bitireceğini düşünüyorum. Çünkü bütün gün çalıştım fikstürü. O kadar konsantrasyonu yüksek ki Beşiktaş maçını kazandığı anda ligin ilk yarısını 3-4 puan önde bitirir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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