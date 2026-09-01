Cem Yılmaz taburcu olduktan sonra son halini paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

Ayvacık ilçesindeki evinde, göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, çağrılan ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Sanatçı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Cem Yılmaz’a, hastanede anjiyo yapıldı.

AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cem Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünlü komedyen, hastaneden ayrıldıktan sonra ailesinin yanına geçti.

Taburcu olmasının ardından son halini paylaşan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ilk paylaşımını ailesiyle yaptı.

YORUM YAĞDI

Yılmaz'ın paylaşımında masadaki detaylar dikkatlerden kaçmadı. Cem Yılmaz için sosyal medyada; 'İlk günden börek manidar', 'Yağlı börek yemiyordur inşallah', 'O börek olmuş mu ya' gibi yorumlar yapıldı.