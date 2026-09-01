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Cem Yılmaz taburcu olduktan sonra son halini paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı

Çanakkale'de rahatsızlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cem Yılmaz hastaneden taburcu olmasının ardından ailesiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Yılmaz'ın masasındaki o detaya yorum yağdı.

Cem Yılmaz taburcu olduktan sonra son halini paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ayvacık ilçesindeki evinde, göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, çağrılan ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Sanatçı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Cem Yılmaz’a, hastanede anjiyo yapıldı.

AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ
Cem Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünlü komedyen, hastaneden ayrıldıktan sonra ailesinin yanına geçti.

Taburcu olmasının ardından son halini paylaşan Cem Yılmaz sosyal medya hesabından ilk paylaşımını ailesiyle yaptı.

Cem Yılmaz taburcu olduktan sonra son halini paylaştı! Masadaki o detaya yorum yağdı 1

YORUM YAĞDI
Yılmaz'ın paylaşımında masadaki detaylar dikkatlerden kaçmadı. Cem Yılmaz için sosyal medyada; 'İlk günden börek manidar', 'Yağlı börek yemiyordur inşallah', 'O börek olmuş mu ya' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
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