YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altay Sportif Direktörü Murat Uluç: "Maçların oynanarak liglerin tamamlanması gerekiyor"

Altay Sportif Direktörü Murat Uluç: "Maçların oynanarak liglerin tamamlanması gerekiyor"

İZMİR HABERLERİ  | 06.04.2020 10:28 | Son Güncelleme

Altay Sportif Direktörü Murat Uluç: "Maçların oynanarak liglerin tamamlanması gerekiyor"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin, maçların oynanarak mutlaka tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Altay TV'nin Instagram hesabı üzerinden başlayan canlı yayınlarına konuk olan Uluç, yaptığı açıklamada, liglere ara verilmesinin ardından teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın oyunculara bir antrenman programı hazırladığını, tüm oyuncuların evlerinden idmanlarına devam ettiğini, zaman zaman tesislere gelerek sosyal mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda çalışma yaptıklarını aktardı.

"UEFA ve TFF, haziran başında ligleri tekrar oynatmayı planlıyor. Biz de ona göre bir hazırlık içindeyiz." ifadesini kullanan Uluç, şunları kaydetti:

"Korona salgını nedeniyle erteleme olmadan önce çok güzel bir hava yakalamıştık. Yaşanan süreçten dolayı şu anda imkanlar herkes için kısıtlı. Böyle bir durum yaşanmasını kimse istemezdi ama ligler başladığı zaman biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtulup eski günlerimize dönmek istiyoruz. Futbol camiası içinde birçok kesimle görüşüyoruz. Diğer kulüp temsilcileri ve yöneticilerle görüşmeler yapıyoruz. Herkes futbolun devam etmesini ve liglerin bitmesini istiyor. UEFA ve TFF de maçların bir şekilde tamamlanması gerektiği yönünde görüş belirtti. Gidişat mayıs sonu veya haziran başında maçların oynanacağı yönünde. Korona salgınından dolayı kimse net bir tarih veremiyor. Maçların oynanarak liglerin tamamlanması gerekiyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Altay'ın Sportif Direktörü Murat Uluç İzmir TFF 1. Lig ekiplerinden Altay

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adrese teslim balık

Adrese teslim balık

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmir Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
13:19
İkindi
16:55
Akşam
19:46
Yatsı
21:05

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ege İlker Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Üniversiteliler, hazırladıkları videoyla yaşıtlarına "Evde kal" mesajı veriyor

Üniversiteliler, hazırladıkları videoyla yaşıtlarına "Evde kal" mesajı veriyor

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediyesinden kampanya duyurusu

İzmir Büyükşehir Belediyesinden kampanya duyurusu

Ege Seramik, Fortune 500 Listesinde

Ege Seramik, Fortune 500 Listesinde

Alsancak'taki Silahlı Kavga

Alsancak'taki Silahlı Kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.