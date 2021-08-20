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Altay, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak

20.08.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak

İZMİR (AA) - Süper Lig'de ilk haftayı galibiyetle kapatan Altay ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Altay maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte İsveçli Eric Björkander'in sakatlığı bulunuyor.

Ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, ilk haftayı averajla 2. sırada geçti. Aytemiz Alanyaspor da geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, Aytemiz Alanyaspor'la ligde ilk kez karşılaşacak. Rakibiyle en son 2013-2014 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Antalya'da 3-0 mağlup olduğu rakibini İzmir'de 2-0 yenmişti.

Aytemiz Alanyaspor, Altay'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 58. takım olacak.

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İzmir temsilcisininSüper Lig'de mücadele ettiği 2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer alıyordu.

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