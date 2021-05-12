Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, play-off maçlarını değerlendirdi:

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Biz bayramı bu yolculuğun sonunda yaşamak istiyoruz. Başlangıcımız da bayramla olsun, bitiş de inşallah bayramla olsun. Başka düşüncemiz yok." dedi.

Denizli, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlendiği basın toplantısında, futbolseverlerin Altay'ın Türkiye ve İzmir için ne ifade ettiğini çok daha iyi bildiğini söyledi. Takımın bundan sonra yolculuğunun sezon başında konulan Süper Lig hedefine ulaşmak olduğunu kaydeden Denizli, şöyle konuştu:

"Bütün camia, yönetim kurulu, teknik kadrosu ve sporcu kadro olarak pazartesi gününden itibaren bu yolculuğa başlıyoruz. Bizim için lig maçları bitti, ikinci etabı oynayacağız. İkinci etap maçları statüsü farklı, rakipleri farklı. Hayatımın büyük bir bölümü bu tarz maçları oynamakla geçti."

Deneyimli teknik adam, bugüne kadar aldıkları saha sonuçlarının şu an için bir şey ifade etmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: