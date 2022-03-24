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Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "Bu takım tekrar düzlüğe çıkacak"

24.03.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: "Bu takım tekrar düzlüğe çıkacak"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, siyah-beyazlı takımın tekrar düzlüğe çıkacağını bildirdi.

Altay ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Kaloğlu, yaptığı açıklamada, futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı ekiple birçok başarıya imza attığını söyledi.

"Sinan Kaloğlu olduysam, Altay formasıyla oldum." diyen Kaloğlu, "Çok muhteşem bir duygu içindeyim ve çok heyecanlıyım. İlk kez büyük Altay formasını giydiğim gibi heyecanlıyım. İnşallah hem benim açımdan hem de büyük Altay camiası ve taraftarı açısından hayırlı, uğurlu olur." dedi.

Kaloğlu, ligde çok önemli 8 maçlarının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"En önemli maçımız önümüzdeki Antalyaspor karşılaşması. 2002 ruhundaki arkadaşlığımız, inancımız, zaferimiz, Altay taraftarının desteği neyse, ben bu desteği Antalyaspor karşılaşmasıyla başlamasını ümit ediyorum. Altay'ın yeri buralar değil, bizim amacımız onu daha yukarılarda, çok daha elit bir ekip yapabilmek. Bütün taraftarımızın beklentisi de bu. O yüzden çok önemli haftalara giriyoruz. Ben ve ekibim, başkanımız, yönetim kurulu, sevgili Tuna hepimiz inandık. Önce biz inanıyoruz, bu takım tekrar düzlüğe çıkacak. Altay taraftarının da yanımızda olmasını istiyoruz."

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