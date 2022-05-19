Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, değerlendirmelerde bulundu:

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık, son ana kadar mücadelemizi sürdürdük ama maalesef olmadı." dedi.

Kaloğlu, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, futbolu bıraktıktan sonra yurt dışına gittiğini ve kendisini geliştirmek adına 5 yıl boyunca futbola yönelik İngilizce ve Almanca eğitimler aldığını ifade etti.

Sonrasında da Almanya'da antrenörlük yaptığını vurgulayan Kaloğlu, "Hedefim çok büyük, futbolculuğumda da hedeflerimi çok üst tutmuştum. Antrenörlük anlamında da benim hedefim Avrupa çapında bir Türk teknik direktör olmak. Bu yüzden Avrupa'da eğitimlere önem verdim. Bütün mesaim, hedeflerim, hayallerim bununla alakalı. İnşallah bir gün ülkemizi yurt dışında iyi bir şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.

Kısa bir süre önce tüm olumsuzluklara rağmen çok sevdiği Altay'da göreve geldiğini aktaran Kaloğlu, kendisine bu imkanı sağlayan yöneticilere teşekkür etti.

Göreve geldikten sonra hem fikstür olarak ve hem de motivasyon anlamında sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Kaloğlu, buna rağmen ellerinden geldiğince en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Sinan Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Aslında detaylarda çok doğru şeyler yaptık ama iş geliyor sonuca. Neticesinde çok koşan, mücadele eden bir takım olduk. O yüzden futbolcularıma hep teşekkür ettim. Sadece bizim elimizde de değildi, rakibin de puan kaybetmesi gerekiyordu ama olmadı. Elimizden gelenin en iyisini yaptık, son ana kadar mücadelemizi sürdürdük ama maalesef olmadı."

Göreve gelirken maddi ve manevi yöneticilerden hiçbir talepte bulunmadığının altını çizen Kaloğlu, kulüpteki geleceğinin ise olağanüstü genel kuruldan sonra netleşeceğini sözlerine ekledi.

