Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, Gençer Cansev sakatlığı hakkında konuştu

TFF 1. Lig ekiplerinde Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, önceki günkü antrenmanda sakatlanan Gençer Cansev’in İstanbul’da operasyon geçireceğini kaydederek, “İnşallah onu motive ederek en kısa sürede sahalara dönmesini sağlayacağız” dedi.

Geçtiğimiz sezonda sakatlanan ve sahalara tekrar dönen Altay’ın başarılı stoperi Gençer Cansev, Afyonkarahisar kampında yine sakatlandı. Sağ diz çapraz bağları kopan Gençer Cansev’e İzmir’e gönderilirken, oradan da İstanbul’a gönderileceği belirtildi. Talihsiz stoper 8 ay içerisinde ikinci defa sakatlanarak kulüpte adet şoka sebep oldu.

Gençer Cansev’in sağlık durumu ile ilgili konuşan Yücel İldiz, takım olarak sakatlık üzerine çok üzüldüklerini ifade ederek, “Gencer kardeşimiz tekrar sakatlandı ve bu duruma takım olarak çok üzüldük. Tedavisi için İzmir’e gönderdik oradan da İstanbul’da kendi doktoruna gidecek. Sanırım bir operasyon geçirecek. Gencer bizim kardeşimiz ve evladımız. Ailenin bir parçası hep içimizde olacak hep bizimle olacak. İnşallah bizde onu motive ederek en kısa sürede sahalara dönmesini, kulüp olarak sağlayacağız. Bu hadise biz üzdü” dedi.



