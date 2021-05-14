Altay Yardımcı Antrenörü Mert Nobre, 5. kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamak istiyor:

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'ın yardımcı antrenörü Mert Nobre, "İnşallah geçen sene Hatayspor'la şampiyon olduktan sonra bu sene de Altay'da şampiyon olacağım." dedi.

Futbolculuğunda 2014-2015'te Kayserispor, 2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 2018-2019'da Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkan Mert Nobre, geçen sezon da Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'ın yardımcısı olarak görev yaptı.

TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli'nin yardımcılığını üstlenen Mert Nobre, play-off'ta bir kez daha Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamayı hedefliyor.

Mert Nobre, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi ve tecrübeli bir takım olduklarını ancak play-off'ta sadece bunların yeterli olmadığını, futbol şansının da yanlarında olması gerektiğini söyledi.

Yapılacak bir hatanın her şeyi değiştirebileceğini belirten Nobre, "İstanbulspor, iyi bir takım. Aşağı yukarı 3-4 senedir aynı sistemle mücadele ediyor. Son 2 sezonda aynı oyuncular var, sadece 1-2 oyuncu farklı ama ben inanıyorum biz takım olarak tam hazırız." diye konuştu.