Altay, yarın Konyaspor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 15 haftadır galip gelemeyen Altay, 23. hafta mücadelesinde yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Ligde son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş karşısında alan Altay, daha sonra çıktığı 15 müsabakada 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Ligde 7 maçtır kazanamayan siyah-beyazlı ekipte Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Andre Poko'nun yanı sıra, sakatlığı süren Serge Aka yarın forma giyemeyecek.

Altay'da sakatlıkları bulunan Cebrail Karayel, Eric Björkander ve Thaciano Da Silva’nın durumları ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

- İzmir'de mağlubiyeti yok

Ligin ilk yarısında rakibine 3-1 mağlup olan Altay, İttifak Holding Konyaspor'la Süper Lig'de çıktığı 9 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda 14 gol atan Altay kalesinde 17 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, İzmir'deki 4 müsabakada da rakibini mağlup etti.

