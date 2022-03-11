Altay, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 29. hafta mücadelesinde yarın İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Ligde galip gelemediği 16 maçın ardından çıktığı 5 müsabakada 8 puan toplayan Altay, 26 puanla 18. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ilk maçında geçen hafta galip gelen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 29. haftaya 20 puanla son sırada girdi.

Kırmızı kart cezalısı Mohammad Naderi'nin forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Serge Aka'nın da sakatlığı bulunuyor.



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