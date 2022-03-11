YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Altay, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Altay, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

11.03.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 29. hafta mücadelesinde yarın İzmir'de karşılaşacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Ligde galip gelemediği 16 maçın ardından çıktığı 5 müsabakada 8 puan toplayan Altay, 26 puanla 18. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ilk maçında geçen hafta galip gelen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 29. haftaya 20 puanla son sırada girdi.

Kırmızı kart cezalısı Mohammad Naderi'nin forma giyemeyeceği siyah-beyazlı ekipte Serge Aka'nın da sakatlığı bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devletten aldığı destekle sürü sahibi olduDevletten aldığı destekle sürü sahibi oldu
Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyorUkrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyor
İstanbul'da kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiliyorİstanbul'da kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiliyor
Anahtar Kelimeler:
Altay

İzmir Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:22
Öğle
13:27
İkindi
16:44
Akşam
19:21
Yatsı
20:37
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece yumurtada yok! Tam bir protein kaynağı

Sadece yumurtada yok! Tam bir protein kaynağı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Her kafadan ayrı ses: Bal hakkında bilmeniz gerekenler burada

Her kafadan ayrı ses: Bal hakkında bilmeniz gerekenler burada

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.