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Altay yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor

23.06.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın tesislerde toplanacak takıma, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun 25 Haziran'da dahil olacağı ve çalışmaların iki antrenmanla süreceği belirtildi.

Takımın 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından, 8 Temmuz'a kadar sürecek olan 1. etap kamp için 29 Haziran'da Afyonkarahisar'a hareket edeceği kaydedildi.

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