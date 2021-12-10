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Altay, yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk maçında Hatayspor'a yenildi

10.12.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay, yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk maçında Hatayspor'a yenildi

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Altay, yeniden hizmete giren Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında Cesar Pinares'in golüyle 1-0 üstünlük kuran Altay karşısında Atakaş Hatayspor, 38. dakikada Mame Diouf'la eşitliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Saint Louis'le 2-1 üstünlük kuran Atakaş Hatayspor, Mame Diouf'la bir penaltı vuruşundan faydalanmadığı müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Atakaş Hatayspor, gol atamadığı Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir mağlubiyetlerinin ardından haftayı 3 puanla tamamladı. Puanını 29'a çıkaran Hatayspor, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Kendi adını taşıyan statta ilk maçına çıkan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sahadan puansız ayrıldı. Ligde 9 haftadır galip gelemeyen siyah-beyazlı ekip 18 puanda kaldı.

- Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk gol Pinares'ten

Milli Lig adıyla başlayan Süper Lig'de ilk golün atıldığı Alsancak Stadı'nın yeniden yapımının ardından ilk gol Altaylı Cesar Pinares'ten geldi. Süper Lig'deki ilk golü İzmirsporlu Özcan Altuğ kaydetmişti.

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