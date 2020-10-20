Altay'da aralarında Yücel İldiz'in de bulunduğu 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da aralarında teknik direktör Yücel İldiz, 8 futbolcunun da bulunduğu 15 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinin ardından 8 futbolcu, teknik direktör Yücel İldiz'in dışında ikişer teknik heyet, sağlık çalışanı ve idari personelinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu kişiler için Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün uygulandığı bildirildi.

Altay, ligin 6. haftasında yarın saat 19.00'da Altınordu ile karşılaşacak.

