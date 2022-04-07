Altay'da genel kurula kadar başkanlık görevini Levent Doğanoğlu yürütecek

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun istifa etmesinin ardından kulübü genel kurula kadar Levent Doğanoğlu'nun yönetmesine karar verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21-28 Nisan'da yapılacak genel kurula kadar Başkan Vekili Levent Doğanoğlu'nun başkanlık görevini yürütmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekmekçioğlu, kulüpteki işleyişin genel kurul gününe kadar planlanan şekilde devam edeceğini, teknik ekip, futbolcu, personel ve piyasa ödemelerinin yapılacağını belirtti.

Ekmekçioğlu, kulübü 3. Lig'de 10 milyon dolar borçla devraldıklarını, mevcut borcun ise tüm yönetici alacakları dahil olmak üzere 19 milyon 500 bin dolar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz gün 3 lira olan dolar bugün artık 15 liraya kadar yükseldi. Altı yıl önce devraldığımız borç, bugün yaklaşık 150 milyon lira. Aradaki fark altı yıllık döviz kur farkından ve şampiyon olma hedeflerimizdeki yabancı oyuncu transferlerinden kaynaklandı. Kulübümüzün şu anda yabancı futbolcularımıza sadece iki aylık gecikmiş maaş ve ara ödeme borcu bulunmaktadır. Yerli oyuncu borçları da dahil olmak üzere tüm hesaplarımız Yüksek Divan Kurulu'muza sunulmuştur."

Altay tarihinin en genç başkanı olarak kulübe üç lig şampiyonluğu kazandırdıklarını ifade eden Ekmekçioğlu, Cenk Özkaçar gibi bir futbolcuyu Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Olympic Lyon'a göndererek farklı bir vizyon ortaya koyduklarını, kulübü her açıdan disiplinli bir şekilde yönettiklerini aktardı.

Özellikle Alsancak Mustafa Denizli Stadı sürecinin çok önemli olduğunu belirten Ekmekçioğlu, "Proje başladığında sadece iki tribünü bulunan ve renkleri mavi-beyaz olarak dizayn edilen stadımızı, milletvekilimiz Hamza Dağ, İTO Başkanımız Mahmut Özgener, camiamız ve taraftarımız ile el ele vererek bugünkü siyah-beyaz ve üç tribünlü haline getirdik. Açılıştan bir gece öncesine kadar ismi (Alsancak) olarak belirlenen stadı, gece yarısına kadar çabalayıp camiamızın efsanesi Mustafa Denizli’nin ismini verdirip evimize kavuştuk. Vali Kutlu Aktaş Tesislerini ise önemli yatırım yaparak yeniledik, ek binalarla kapasitesini artırdık." ifadelerini kullandı.

Ekmekçioğlu, kendisini en çok mutlu eden konunun, yıllarca Altay'a hizmet veren isimleri yeniden kulübe kazandırmak olduğunu vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Başta Mustafa Denizli olmak üzere Sinan Kaloğlu, Tuna Üzümcü, İbrahim Akın ve masör Mahmut Çalış gibi isimleri geri döndürdük. Eski futbolcularımıza VIP tribünümüzü açtık. Unutulmaz oyuncularımız için web sitemizde iki geniş bölüm ayırıp gelecek nesillere Kuvayımilliye ruhu ile kurulan Büyük Altay’ımızın anlı-şanlı geçmişini ve büyüklüğünü anlattık. Altay tarihindeki en yüksek futbol okulu öğrenci sayısına ulaştık. Şu anda 142 farklı merkezde 14 binin üzerinde çocuğumuz Altay ruhuyla aktif olarak spor yapıyor. Uzun yıllar sonra kadın futbol branşımızı yeniden kurduk ve Süper Lig’de mücadele etmesini sağladık."

Altay Spor Kulübünde bulunduğu 6 yıl boyunca gösterdikleri destekler için taraftarlara da teşekkür eden Ekmekçioğlu, Altay'ın başarısı için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

