Altay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça’nın A Takım kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları, Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.



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