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Altay'ın kaptanı Özgür Özkaya'dan, 92 yaşındaki taraftara moral telefonu

İZMİR HABERLERİ  | 26.04.2020 13:54 | Son Güncelleme

Altay'ın kaptanı Özgür Özkaya'dan, 92 yaşındaki taraftara moral telefonu

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da takım kaptanı Özgür Özkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan 92 yaşındaki taraftar Mehmet Ali Çıracı'yı telefonla arayarak moral verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Özgür Özkaya, ramazan ayı dolayısıyla siyah-beyazlı tribünün en yaşlı isimlerinden Mehmet Ali Çıracı'yı telefonla aradı.

Özkaya, Kovid-19 nedeniyle evden çıkmayan Çıracı'ya moral verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür Özkaya ise bu süreçte yaşlıların moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Takım arkadaşlarım adına Altay tribünlerinin en büyüğü Mehmet amcayı telefonla arayarak ona moral verdim. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Her zaman büyüklerimizin yanındayız. Şampiyonluk yolunda tüm taraftarımızı yanımızda görmek, hissetmek istiyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bazı sağlık sorunları yaşayan Mehmet amcamız eğer tribünlere gelemezse şampiyonluk kupasını biz ona götüreceğiz."

Mehmet Ali Çıracı ise duyarlı davranışından dolayı Özkaya'ya teşekkür ederken, takım kaptanından Süper Lig'e çıkma sözü aldı.

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