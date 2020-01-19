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  4. Altay’ın kralı ödülünü aldı

Altay’ın kralı ödülünü aldı

İZMİR HABERLERİ  | 19.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Altay’ın Portekizli gol kralı Paixao, ’Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü’nü’ kazandı.Altay Sosyal Dayanışma Derneği tarafından, siyah-beyazlı camianın sembol isimlerinden Erdoğan Tözge anısına verilen ’Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü’nün2 3.’süne, Altay’ın Portekizli forveti Marco Paixao layık görüldü.

Altay’ın kralı ödülünü aldı

Altay’ın Portekizli gol kralı Paixao, ’Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü’nü’ kazandı.
Altay Sosyal Dayanışma Derneği tarafından, siyah-beyazlı camianın sembol isimlerinden Erdoğan Tözge anısına verilen ’Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü’nün2 3.’süne, Altay’ın Portekizli forveti Marco Paixao layık görüldü. Paixao ödülünü Ümraniye deplasmanında aldı.
Sarı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyememesine rağmen tribündeki yerini alan, geçen sezon kaydettiği 29 golle 1. Lig tarihinin en skorer oyuncusu unvanını taşıyan rekortmen golcü, ilki Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 2.’si ise 3. ve 2. Lig’de kaydettiği gollerle Altay’ın 1. Lig’e çıkmasında büyük pay sahibi olan Murat Uluç’a verilen ödülünü; maç sonrası Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Altay As Başkanı Zeki Sökmen ve yönetim kurulu üyeleri Cem Torunoğlu, Kerem Sancak, Murat Günaçtı, Koray Battal, Gökhan Kışla ile Çağatay Akar’dan aldı.

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