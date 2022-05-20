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Altekma'da Buculjevic takımdan ayrıldı

20.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altekma'da Buculjevic takımdan ayrıldı

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma'da Sırp pasör Maksim Buculjevic gelecek sezon kadroda yer almayacak.

Altekma'dan yapılan açıklamada, Buculjevic'e takıma katkıları için teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.

2020-2021 sezonundan bu yana Altekma'da forma giyen Buculjevic, 2021-2022'de 25 maçta mücadele etti.

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