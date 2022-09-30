Alternatif Bank engelsiz bankacılığa öncülük ediyor

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Hedefimiz hayatı herkes için eşit kılmak ve Alternatif Bank olarak yola çıkarken var gücümüzle çalışarak bu noktaya geleceğiz, bunun için birbirimize söz verdik." dedi.

Alternatif Bank'ın düzenlediği Engelsiz Bankacılık basın toplantısına Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede katıldı.

Toplantıda konuşan Gür, Alternatif Bank olarak, 3 yıl önce kendilerinin Engelsiz Bankacılık yoluna çıktıklarını söyledi.

Gür şunları kaydetti:

""Hedefimiz hayatı herkes için eşit kılmak ve Alternatif Bank olarak yola çıkarken var gücümüzle çalışarak bu noktaya geleceğiz bunun için birbirimize söz verdik. Biz bu yaklaşımı neden benimsemek istiyoruz? Çünkü şuna inanıyoruz engelsiz bankacılık kurum stratejimizin temel bileşeni olmalı. Bunu sağlamak adına çok farklı alanlarda çok farklı konularda önemli eforları koymaya başladık. Alternatif Bank 2018'de marka değişimi ile yola çıktı ve biz o zaman dedik ki basiretli bankacılık yapacağız. Bu basiretli bankacılığın odağında çok önemli bir unsur vardı.

Odağında öznesinde, iş hayatının öznesinde insan vardı. Hala var. Hala devam ediyor. Ayrıca iş hayatını basiretli kılan değerler vardı. Basiretli bankacılık işte insan ve bu değerler üzerinde kurgulanmış çok önemli bir inisiyatifti ardından dedik ki; basiretli bankacılığın yanı sıra danışman bankacılıkta yapmalıyız. Burada odak yine insan. İnsandan kastım bilgili, yetkin, destek olma içinde samimi bankacılardan bahsediyorum ben."

Gür sözlerini şöyle sürdürdü:

" Bugün biz bu ilkelerimize bağlı kalarak, buna inanarak geldiğimiz nokta itibarıyla müşterilerimizden karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Bizim için çok kıymetli. Bir diğer konu sorumlu bankacılık; sorumlu bankacılık dediğimizde sorumluluk sadece bankacılık sektörüne özgü bir kavram değil sonuçta her organizasyonun sorumlu davranması gerekiyor. Her organizasyonun özellikle içinde yaşadığı topluma karşı sorumlulukların farkında olması gerekiyor. Biz Alternatif Bank olarak bu noktada yine topluma değer oluşturduğumuz ölçüde kendimize başarılı kılmak adına birbirimize söz verdik ve buna devam edeceğiz.

Şunu ifade etmem lazım; engelsiz bankacılık işte bu noktada bu sorumluluk ve yaklaşımımızın doğal bir yansıması olarak ortaya çıktı ve biz buna gönülden inanıyoruz. Bankacılığı farklı bir bakış açısıyla ele alarak bu çok kıymetli alanda biraz daha algıyı genel anlamda farklılaştıracak her türlü eforu koymaya niyetlendik ve devam ediyoruz. Bizim burada ilham aldığımız danışma kurulumuzun çok değerli üyelerine hakikaten çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla olmazsa olmazımız danışma kurulumuzun kıymetli destekleriyle devam etmek."

Gür, kurum olarak bu farkındalığı içten dışa ortaya koyduklarını, geliştirdiklerini ve farkında olarak sürekli bir planlama, çaba ve iyileştirme gerektiğinin altını çizdi.

Erişilebilirliği bu noktaya taşıyabilmek sürekli ve planlı bir iyileştirme gerektiğinin altını çizen Gür, "Bir kereye mahsus değil bu konu biz 3 yıldır gerçekten efor sarf ediyoruz. Efor sarf etmeye devam edeceğiz. Bu önemli prensiplerden bir tanesi. Bir diğer önemli bir konu bizim gençlerimizle önemli bir güç birliğimiz var." dedi.

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz esasında engelsiz bankacılık alanında belli kurallar zümresiyle yetinmeyeceğiz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey sektörümüzde temel anlamda zihniyet değişimi öncü olmak. Bunun altını çizmek istiyorum. Biz Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile birlikte çok önemli bir adım attık. Alternatif Bank'ın girişimi ve öncülüğünde engelsiz bankacılık konusunda pek çok hem sektör temsilcisinin hem de kurum temsilcilerin katılımıyla ilk kez bir çalıştay düzenlendi bu sene. Bu hakikaten bir mihenk taşı. Burada önemli bir adım atıldı. Dolayısıyla biz bundan sonra özellikle TBB'nin çalıştay sonrası takip toplantıları olmaya başladı. Bu sahiplenmenin somut olarak söylemden ziyade aksiyona geçmenin çok güzel bir göstergesi.

Biz şuna inanıyoruz bizim ölçeğimizdeki bir banka bu alanda bu denli odaklanma biraz deniz yıldızı hikayesine benziyor. Olsun ama birimizin bir yerden başlaması lazım. Biz yerden başladığımıza inanıyoruz. Bu vesileyle bir çok kitleleri tetiklediğimizi kurumları harekete geçirme noktasında daha göz açtığımızı ve bu konu hakkında düşünmelerine dair bir kıvılcım yaktığımızı düşünüyoruz. Biz bu rolü üstlendiğimizden dolayı son derece keyifliyiz."

- "Çalışan engelli arkadaşlarımızın sayısı mevzuatın gerektirdiği sayının üzerinde"

Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı da Engelsiz Bankacılık alanındaki çalışmalar, kurum değerlerinin tamamlayıcısı olarak da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Ataklı, "Dolayısıyla çalışmalarımıza öncelikle kendi mutfağımızdan, yani çalışanlarımızdan başladık. Danışma kurulumuzun rehberliğinde başta sakatlık, engellilik tanımları, engel gruplarını tanıma ve engellilerle nasıl iletişim kurulması gerektiğine dair çalışanlarımız için dil ve perspektif birliği eğitimleri düzenledik." diye konuştu.

Üst yönetimden şube çalışanlarına, güvenlik görevlilerine kadar tüm organizasyonu kapsayacak şekilde yaklaşık 1.500 saati bulan eğitimler gerçekleştirdiklerini belirten Ataklı, Engelsiz Bankacılık eğitimleri aralarına yeni katılan arkadaşların oryantasyon sürecinde de önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Ataklı, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan istihdam konusunda da önemli adımlar attık. Alternatif Bank bünyesinde çalışan engelli arkadaşlarımızın sayısı şu anda mevzuatın gerektirdiği sayının üzerinde. Bu arkadaşlarımız belirli bir bölüm ya da unvanla sınırlı kalmadan şube ve genel müdürlükteki farklı bölümlerde, yönetsel ve yönetsel olmayan farklı pozisyonlarda çalışıyor. Diğer taraftan Müşteri İletişim Merkezimizde de işaret diliyle görüntülü görüşme yapabilen müşteri danışmanlarımız görev yapıyor. 100’ün üzerinde çalışanımız ise işaret dili eğitimlerine devam ediyor.

2020 yılından bu yana düzenlediğimiz Ideathon etkinlikleriyle farklı engel gruplarının bankacılık hizmetlerine erişiminde yaşadıkları sorunları çözmek için üniversiteli gençlerin fikirlerine başvuruyoruz. Bu sayede gençlerin farkındalığını artırırken, inovatif fikirlerini hayata geçirme imkânı buluyoruz. Bu organizasyonlarda dereceye giren öğrencilere bankamızda staj imkanı da sunuyoruz. Hedefimiz, kapsayıcılık ve çeşitlilik anlayışımız doğrultusunda çalışanlarımızın farkındalığı ve engelli istihdamında bulunduğumuz seviyeyi daha ileri taşımak."

- "Dijital kanallar, engellilerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor"

Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede ise Engelsiz Bankacılık anlayışının farkındalık ve eğitim çalışmalarının yanında kanal ve hizmetlerimize yansıyan boyutunun da olduğunu söyledi.

Dede, "Bu doğrultuda yola çıkarken danışma kurulumuzla birlikte şubelerimiz ve genel müdürlük binamız için evrensel erişilebilirlik ilkelerini gözeten bir kılavuz oluşturduk. Geldiğimiz noktada genel müdürlük binamızda ve şubelerimizin neredeyse tamamında erişilebilirlik düzenlemelerini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Artan bir ivmeyle hayatımıza giren dijital kanalların engellilerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığının altını çizen Dede, "Biz de bu doğrultuda, İnternet ve mobil bankacılık tarafında farklı engel gruplarının tamamının erişilebilirliğini gözetecek iyileştirmelerimiz için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda kurumsal web sitemizde gerekli teknik geliştirmeleri hayata geçirdik. Ayrıca görme engelli müşterilerimizin dijital kanallarımızdaki deneyimini iyileştirmek üzere, BlindLook ile iş birliği yaparak, sesli simülasyon teknolojisini hayata geçirdik." dedi.

Dede, sözlerini şöyle tamamladı:

"Engelli müşterilerimize tüm banka ATM’lerinde masrafsızlık tanımlaması, sosyal medyadaki görsel içeriklerimizin sesli betimlemeye uygun halde paylaşılması gibi kulağa basit gelen fakat erişilebilirlik açısından önemli etki yaratan çalışmalarla yolumuza devam ediyoruz. Çok kısa bir süre önce ise Toplumsal Haklar ve Araştırma Derneği (TOHAD) ve İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) ile işbirliği içinde, Bankacılık Terimleri Sözlük Projemizi başlattık.

Başta işitme engelliler ve düşük finansal okuryazarlığa sahip kişiler olmak üzere, toplumda bankacılık terimlerini anlamada zorluklar yaşandığını görüyoruz. Buradan hareketle günlük hayatta en sık kullanılan bankacılık terimlerini sesli betimleme, işaret dili ve sadeleştirilmiş metin desteğiyle anlattığımız kısa videolardan oluşan içerik serisini tüm toplumun kullanımına sunmak istiyoruz.

Pilot aşamada 6 terimle başlattığımız projemizi kısa bir süre içinde yüzün üzerinde temel bankacılık terimini kapsayan bir kütüphane haline getirmeyi planlıyoruz. Sonuç olarak amacımız bu kanalların tüm kesimler için erişilebilir olması, engelli müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmesi. Banka olarak bakış açımız net, teknolojiyle insanı harmanlamak, teknolojik süreçlere insanı dahil etmek ve tüm müşterilerimize samimi insan dokunuşunu hissettirmek."

