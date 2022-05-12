Alternatif Bank'a EBRD'den 5. kez "Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı" ödülü

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, dış ticaretin finansmanında ortaya koyduğu başarılı performans ve müşterilerine yarattığı değerle, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Dış Ticaret Programı kapsamında, "Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı" seçildi.

Alternatif Bank açıklamasına göre, Marakeş'te EBRD’nin Yıllık Toplantısı ve İş Forumu kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Alternatif Bank ödülünü Finansal Kurumlar Müdürü Ahmet Kınalısoy ve Müdür Yardımcısı Ertaç Bektaş aldı.

Banka stratejik önceliği olarak gördüğü dış ticaret alanında, ihracatçı firmalara her yıl sürekli artırdığı kredi desteğinin yanında uzmanlığıyla da rehberlik ederek başarılı bir performans ortaya koyarken, söz konusu programı aktif ve efektif bir şekilde kullanarak 2018’den bu yana ödülün üst üste 5. kez sahibi oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde dış ticaret özellikle de ihracat çok önemli bir rol oynuyor. Bu bakış açısıyla dış ticareti önceliğimiz olarak görüyor, dış ticaret müşterilerimizi danışman bankacılık vizyonumuzla finansal ve finans dışı konularda en üst seviyede desteklemeye devam ediyoruz. Bu alanda en güçlü dayanağımız da yüksek yetkinliğe sahip, alanında uzman ekibimiz." ifadelerini kullandı.

Özellikle ihracatçılara ihtiyaçlarına göre finansal kaynak sağlamayı çok önemsediklerini belirten Gür, şunları kaydetti:

"Alternatif Bank olarak onların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Bankamızın 2021 yılında kendi kaynaklarından kullandırdığı ihracat taahhütlü krediler bir önceki yıla oranla yüzde 90 büyüme gösterdi. 2017’den itibaren dahil olduğumuz EBRD Dış Ticaret Programı’nda belirlenen limitleri ülkemizde en hızlı ve verimli şekilde reel sektörle buluşturan banka olmaya devam ediyoruz.

Bu çalışmalarımızın karşılığı olarak EBRD tarafından üst üste 5 yıldır 'Türkiye’nin En Aktif Kullanıcısı' seçilmemiz de bize gurur veriyor. EBRD ile süregelen verimli iş birliğimiz son yıllarda dış ticarette gösterdiğimiz istikrarlı gelişimimizi perçinlemesi açısından da ayrı bir önem taşıyor. Hedefimiz ‘danışman ve basiretli bankacılık’ anlayışımızla, ülkemiz ekonomisine ve ihracatçılarımıza her yıl artan bir hacimle desteğimizi sürdürmek."​

