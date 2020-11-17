Alternatif Bank'a "LEED Gold Sertifikası"

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank'ın Vadistanbul'daki genel müdürlük binası, Amerika Yeşil Binalar Konseyi'nin çevre dostu binaları derecelendiren sertifikasyon sistemi kapsamında "LEED Gold Sertikası"nı almaya hak kazandı.

Alternatif Bank açıklamasına göre, Alternatif Bank'ın, 13 bin metrekareden fazla alana yayılan açık ofisleri, yaşam alanları ve çevresinde bulunan yeşil dokusuyla çalışma ortamı sunan Vadistanbul Genel Müdürlük binası, 150'den fazla ülkede kullanılan ve dünyanın en yaygın yeşil bina sertifikası olan LEED Gold Sertifikası'nı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak çevresel, sosyal, yönetimsel çerçevede kararlı bir sürdürülebilirlik stratejisiyle ilerlediklerini belirterek, "Tüm paydaşlarımıza karşı sorumlu bankacılık anlayışıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin sürdürülebilirlik yolunda atılan adımların ve insan odaklı yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladığını aktaran Gür, şunları kaydetti: