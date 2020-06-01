YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Alternatif Bank'ın dış ticaretteki başarısına IFC ve EBRD'den 3 ödül

Alternatif Bank'ın dış ticaretteki başarısına IFC ve EBRD'den 3 ödül

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.06.2020 12:17 | Son Güncelleme

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: - "Bu başarının arkasında Alternatif Bank olarak ihracatın ve dış ticaretin gelişimine duyduğumuz inanç ve bu doğrultuda verdiğimiz destek yatıyor" - "Danışman ve basiretli bankacılık anlayışımızla dış ticaretin ve ihracatçının her zaman destekçisi olacağız"

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, Uluslararası Finans Kurumu'ndan (IFC) "Avrupa ve Orta Asya'daki En İyi Partner Bankası", iş kalitesi ve hızı nedeniyle de "En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası" ödülleri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Dış Ticaret Programı kapsamında da "Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı" ödülünü almaya hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, IFC'nin Küresel Dış Ticaret Programı kapsamında dış ticaretteki başarısını ödüllendiren ve operasyonel mükemmelliğini teyit eden 2 farklı ödülün sahibi oldu.

IFC'nin programına 2011 yılında dahil olan banka, program tahtındaki limitlerini yıllar itibarıyla artırarak dış ticaret alanında faaliyet gösteren müşterilerinin ihtiyaçlarına kanalize etti. Böylelikle IFC'den "Avrupa ve Orta Asya'daki En İyi Partner Bankası", iş kalitesi ve hızı nedeniyle de "En İyi Dış Ticaret Operasyon Bankası" ödüllerini aldı.

Banka aynı zamanda EBRD'nin Dış Ticaret Programı kapsamında "Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı" ödülünü almaya da hak kazandı. EBRD'nin programına 2017'de dahil olan Alternatif Bank, söz konusu programı aktif ve efektif bir şekilde kullanarak son 3 yıldır bu ödülün üst üste 3. kez sahibi oldu.

- "Dış ticaret hacmimizi 3,2 milyar dolara taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, IFC ve EBRD gibi iki prestijli kurumdan aldıkları ödüllerin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını, böyle kıymetli ödüllerin peş peşe açıklanmasının kendileri için çok hoş bir tesadüf olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gibi milletler üstü kurumlarla oluşturduğumuz güçlü ilişkiler, bankamıza duyulan güveni ve dış ticaretteki başarımızı teyit etmesi açısından büyük değer taşıyor. Aldığımız ödüllerin her iki kurumla yıllardır devam eden verimli iş birliğimizi, işlem hacimlerimizdeki sürekli gelişimi ve de operasyonel mükemmeliyetimizi tescil ettiğini düşünüyorum. Bu başarının arkasında Alternatif Bank olarak ihracatın ve dış ticaretin gelişimine duyduğumuz inanç ve bu doğrultuda verdiğimiz destek yatıyor.

Rakamsal boyutta bakacak olursak, son 2 yılda ihracatçılara sunduğumuz kredi desteğini yüzde 60 artırdık ve 2020 ilk çeyrek itibarıyla 870 milyon dolar seviyesine ulaştırdık. Ülkemizde dış ticaret hacminin nispeten yatay seyrettiği 2019'da Alternatif Bank olarak yüzde 38'lik bir büyümeyle toplam dış ticaret hacmimizi 3,2 milyar dolara taşıdık. Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artışla büyüme trendimizi sürdürüyoruz. Bu büyümenin temelinde dış ticaret işlemlerinde yüksek yetkinliğe sahip uzman ekibimizle sunduğumuz kaliteli hizmet ve bunun sonucu olan müşteri sayımızdaki gelişim yatıyor. Son 2 yılda dış ticaret müşteri sayımızda yakaladığımız yüzde 23'lük artış da bunu kanıtlıyor."

- "Dış ticaret yapan firmaların yol arkadaşı olmayı sürdüreceğiz"

Bankanın dış ticarete destek çalışmaları hakkında da bilgi veren Kaan Gür, "Danışman ve basiretli bankacılık anlayışımızla dış ticaretin ve ihracatçının her zaman destekçisi olacağız. Artarak sunduğumuz finansman gücümüz bu desteğin yalnızca bir boyutu. Ancak banka olarak, uzman ekiplerimizin bilgi ve deneyimini Dış Ticaret Danışman Hattı, dış ticaret seminerleri gibi uygulamalarımızla müşterimiz olsun veya olmasın bu alanda faaliyet gösteren tüm firmalara aktarmayı en az finansman boyutu kadar önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde desteklerimizi artırarak dış ticaret yapan firmaların yol arkadaşı olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Her türlü önlem ve uyarıya rağmen sosyal mesafeyi aldırış eden olmadı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:37
Yatsı
22:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.