Alternatif Bank’ın konsolide net karı 74,6 milyon TL oldu

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank'ın öz kaynakları, bu yılın ikinci çeyreğinde, 2019 sonuna göre yüzde 20 artarken, konsolide net karı 74,6 milyon TL oldu.

Alternatif Bank, 2020 yılı ikinci çeyrek sonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ikinci çeyreğinde konsolide rakamlara göre banka, aktif büyüklüğünü 2019'un sonuna oranla yüzde 11 artırarak 33,5 milyar TL seviyesine taşıdı. Bankanın ilk 6 ayın sonunda nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 30,3 milyar TL'ye ulaşırken, mevduat hacmi yaklaşık 18,1 milyar TL oldu.

Bu dönemde de güçlü sermaye yapısını koruyan bankanın, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18'i geçerek sektör ortalamasının üzerine çıktı. Öz kaynakları yıl sonuna göre yüzde 20 artan bankanın, konsolide net karı ise 74,6 milyon TL oldu. Alternatif Bank'ın kredi hacmi ise yılın ilk yarısında yüzde 16,1 arttı.

- "Olağanüstü dönemde de çalışmalarımıza yön vermeye devam ettik"

Açıklamada finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Pandemi gibi kurumsal ve bireysel açıdan topyekün etkilendiğimiz ikinci çeyreği hedeflerimiz doğrultusunda başarıyla geride bırakmaktan mutluyuz. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını her şeyin önünde tutarak bu olağanüstü dönemde de çalışmalarımıza yön vermeye devam ettik." ifadelerini kullandı.