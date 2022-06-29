Alternatif Bank’tan görüntülü görüşmeyle hayatı kolaylaştıran yenilikler

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank dijital bankacılıkta yeni bir dönem başlatan görüntülü görüşme sürecinde şifre alma, SIM kart bloke kaldırma ve cihaz tanımlama gibi yenilikçi hizmetleri müşterilerine sunuyor.

Alternatif Bank açıklamasına göre, dijital bankacılık alanında yaşanan gelişmeler her geçen gün kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırırken, yeni hizmet kanalları ve ürünler bankacılık deneyimini farklı bir boyuta taşıyor.

Geçen yıl hayata geçen uzaktan müşteri edinimi uygulaması, bankaların yeni müşteri kazanımı sürecine önemli katkı sağladı. Alternatif Bank da bu süreci, yeni müşteri kazanımının yanında mevcut müşterilerinin de dijital bankacılık deneyimini daha ileri seviyeye taşımak için etkin şekilde değerlendirerek bir dizi yenilikçi hizmeti kullanıma sundu.

Alternatif Bank müşterileri bundan böyle, şifre unutmadan kaynaklı yeni şifre alma, SIM kart bloke kaldırma ve mobil bankacılık için cihaz tanımlama gibi işlemlerini görüntülü görüşme yoluyla birkaç dakika içinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

- "Müşterilerimizin dijital kanallarımızda yaşadığı deneyimi ve hizmet kalitesini sürekli geliştireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, müşterilere sundukları deneyimi artık dijitalden bağımsız düşünmenin mümkün olmadığını belirterek, bankacılıkta dijitalleşme, geçmişin bir yeniliği, bugünün ise standardı haline geldiğini ifade etti.

Alternatif Bank olarak özellikle "bireysel bankacılık eşittir dijital bankacılık" anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Dede, "Her geçen gün müşterilerimize sunacağımız hizmetleri genişletmek ve eşsiz bir deneyim yaşatmak için yoğun çaba harcıyoruz. 2021 yılında hayatımıza giren uzaktan müşteri edinimi süreci, sağladığı kolaylıkların yanında müşterilerin çok daha esnek hareket edebilmesine olanak vererek bankacılık sektöründe önemli bir yere oturdu. Dijital kanallarımızı ve görüntülü görüşme sürecini öncü ve etkin şekilde kullanan bankalardan biri olarak biz de, bu kapsamdaki hizmetlerimizi daha ileri bir boyuta taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dede, her şeyden önce verimli süreçlerini ve teknolojileri sayesinde uzaktan müşteri olma sürecini akıcı bir deneyimle 10 dakikadan az bir sürede tamamladıklarını bildirdi.

Alternatif Bank'ın bireysel segmentte her 2 yeni müşterisinin birini görüntülü görüşme süreciyle kazandığına dikkati çeken Dede, şunları kaydetti:

"Diğer yandan dijitalleşmeyi sadece yeni müşteri kazanımına odaklı tutmadığımızı vurgulamak istiyorum. Dijital Deneyim ekibimizle birlikte, müşterilerimizin beklentilerini iyi anlıyor, bu sayede müşterilerimize zahmetsiz bir dijital bankacılık kullanımı yaşatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sektörümüzde yenilikçi bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Şifre unutma veya bloke kaldırma işlemlerini dijital bankacılık aracılığıyla yapabilen müşterilerimiz bunlara ek olarak artık görüntülü görüşme süreciyle, ilk şifre edinimi, SIM kart bloke kaldırma ve cihaz tanımı kaldırma işlemlerini 5 dakikadan daha az bir sürede müşteri temsilcimizle karşılıklı görüşerek hızlı ve zahmetsizce gerçekleştirebiliyor.

Zira yaptığımız araştırmalarda da müşterilerimizin güvenlikle ilgili süreçlerde 'şubeye gitmek zorunda kalmama' ve 'gerçek bir müşteri danışmanıyla hızlıca temasa geçebilme' gibi iki temel beklentisi olduğunu gördük. Dolayısıyla biz de hesap güvenliğiyle ilgili bu kritik süreçleri self servis bir akış yerine görüntülü görüşmeyle, insani dokunuşu barındıran bir yöntemle sunuyoruz. Bu ve benzer çözümleri sektörde ilk sunan bankalardan biri olmaktan da son derece mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin dijital kanallarımızda yaşadığı deneyimi ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeye devam edeceğiz."

