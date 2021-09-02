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Alternatif Bank'tan harcarken anında nakit iadesiyle kazandıran VOV Hesap

02.09.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede: - "VOV Hesap sahibi müşterilerimiz, yüzde 19,5 avantajlı hoş geldin faizinin yanı sıra yaptıkları harcamalarda 500 liraya kadar anında nakit iadesiyle harcarken de kazanmanın keyfini yaşayacak"

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, VOV Hesap'la müşterilerine birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, VOV Hesaplı olmak isteyenler, Alternatif Bank mobil uygulamasını indirip görüntülü görüşmeyle hesabını kolayca kullanmaya başlarken, yüzde 19,5 hoş geldin faiz avantajından faydalanıyor.

VOV Hesap sahipleri ayrıca, hesap kartları ile yaptıkları alışverişlerden 500 liraya kadar anında nakit iadesiyle harcarken de kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, şunları kaydetti:

"Alternatif Bank olarak bireysel bankacılığa yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize değer yaratmak, kusursuz bir bankacılık deneyimi yaşatmak vizyonuyla hareket ediyoruz. Artık dileyen herkes, Alternatif Bank mobil uygulamasını cep telefonuna indirip görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde bankamız müşterisi olabilecek. Aynı anda VOV Hesabı'nı kullanmaya başlayarak hem harcarken hem de birikim yaparken kazanacak. VOV Hesap sahibi müşterilerimiz, yüzde 19,5 avantajlı hoş geldin faizinin yanı sıra yaptıkları harcamalarda 500 liraya kadar anında nakit iadesiyle harcarken de kazanmanın keyfini yaşayacak. VOV Hesap ile müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun, her durumda kazanacakları Alternatif Bank ayrıcalıklarını sunmaya devam edeceğiz."

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