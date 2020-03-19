Alternatif Bank'tan koronavirüs önlemi

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, koronavirüs salgını salgını nedeniyle çalışanlarının, müşterilerinin ve toplumun sağlığını en büyük önceliği görerek bankacılık hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak bir dizi önlemi hayata geçirdi.

Alternatif Bank'ın açıklamasına göre, banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bazı önlemler aldı.

Banka, müşterilerine kesintisiz hizmet sunarken, ilk günden itibaren aldığı önlemleri Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirerek güncel tutuyor. Tüm çalışanlarına sürekli bilgilendirme ve hatırlatmalarla birlikte sosyal mesafenin artırılmasını sağlayacak önlemler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda bazı uygulamaları hayata geçiren banka, şube ve genel müdürlük çalışanlarının uzaktan bağlantı ve evden çalışma modeliyle çalışmasını sağladı.

Hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlara evden çalışma imkanı tanıyan şirket, bankada çalışanların eğitim ve etkinliklerini ertelerken, iş seyahatleri ve toplantıları asgari düzeye indirdi.