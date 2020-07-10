Alternatif ürün "maviyemiş" ekonomiye büyük katkı sağlıyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, birçok faydası bulunan maviyemişin dünya genelinde yılda 650 bin ton üretildiğini belirterek, "Maviyemişte ülke olarak 100 bin ton üretme kapasitesine sahibiz ancak henüz üretim değerimiz 3 bin ton civarında. Arzuladığımız rakama ulaşabilmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce 2000 yılında fakültenin araştırma ve uygulama sahasında kültüre alınan, daha sonra Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Samsun'da deneme bahçeleri oluşturulan maviyemiş meyvesinin ekim alanlarının genişletilmesi ve üretiminin artırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Prof. Dr. Çelik, AA muhabirine, insan sağlığı açısından birçok faydası bulunduğu için ABD'de "mavi altın" adıyla anılan maviyemiş meyvesini geliştirmek için yürüttükleri çalışmalarda önemli mesafe aldıklarını ancak hala yeterli seviyede olmadıklarını söyledi.

OMÜ'deki araştırma ve deneme sahasında kurdukları maviyemiş bahçesinde hasada başladıklarını belirten Çelik, bu yıl verimin yüksek olduğunu aktardı.