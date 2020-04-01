YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Alternatif yollar trafik yoğunluğunu azaltacak

Alternatif yollar trafik yoğunluğunu azaltacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.04.2020 13:52 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Trafiği büyük ölçüde rahatlatan alternatif tren garı yolunun açılmasının ardından başlatılan; Hasan Basri Çantay Mahallesi ile Gümüşçeşme Mahallesi’ni birbirine bağlayacak alternatif yol çalışmaları da tamamlandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla şehrin trafik yoğunluğunu azaltacak güvenli alternatif yollar oluşturmaya devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi, Gündoğan Mahallesi ve Vasıf Çınar Caddesi’nin trafiğini büyük ölçüde rahatlatan alternatif tren garı yolunun açılmasının hemen ardından başlatılan; Hasan Basri Çantay Mahallesi ile Gümüşçeşme Mahallesi’ni birbirine bağlayacak alternatif yol çalışmaları da tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda 20 metre genişliğinde 700 metre uzunluğundaki asfalt yolun tamamlanmasıyla Mustafa Tekmeci Meydanı ile Cengiz Topel Caddesi’nde de asfaltlama ve kavşak düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi, kilit parke ve bordür işlemleri de sonlandırıldı. 726 metre uzunluğundaki bisiklet yolunda; aydınlatma direklerinin montajını, otomatik sulama sistemi tesisatı ve bitki dikiminin de tamamlanmasının ardından Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çimlendirme çalışmaları devam ediyor.

Levhalama ve önlem çizgi çalışmaları tamamlandı
Cengiz Topel Kavşağı ve Mustafa Tekmeci Meydanı’nda yaya geçitleri çizgi çalışmaları ile levhalama işlemlerinin ardından Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bisiklet yolunda da önlem ve çizgi çalışmalarını tamamladı. Kent merkezinde oluşturulan alternatif yollarla, trafik yoğunluğu azalarak vatandaşların trafikte geçirdiği süre kısalmış olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:20
Sabah
06:46
Öğle
13:17
İkindi
16:51
Akşam
19:39
Yatsı
20:59

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Bacakoğlu Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Havacılar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

267 kursta 6 bin 696 kursiyer mezun oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.