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Altı ülkenin minik öğrencilerinden "Evde kal" mesajı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 22.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Kırşehir ve Aydın'dan anaokulu öğretmenlerinin başlattığı proje kapsamında, Türkiye, İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Azerbaycan'dan öğrenciler kendi dillerinde çektikleri videolarla büyüklerine "Evde kal" çağrısı yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Aydın'dan anaokulu öğretmenlerinin başlattığı uluslararası proje kapsamında 6 ülkeden minik öğrenciler, büyüklerine "Evde kal" mesajı verdi.

Kırşehir Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu Müdür Yardımcısı Ferda Çanta ve Aydın Söke İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Yasemin Durukan'ın, uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda başlattığı "Değerlerimle Büyüyorum Projesi"ne Türkiye'nin farklı kentleri ile İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Azerbaycan'dan öğretmenler destek verdi.

Değerler eğitimi kapsamında öğrencilere sosyal sorumluluk anlayışının aşılanması amaçlanan projenin son etkinliğinde koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanması istenen tedbirlerle ilgili çalışma yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan anaokulu öğrencileri, evlerinde cep telefonlarıyla yaptıkları video çekimleriyle büyüklere koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgiler vererek "Evde kal" çağrısı yaptı.

İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Azerbaycan'dan öğrenciler de öğretmenlerinin eşliğinde kendi dillerinde koronavirüs tedbirleriyle ilgili videolar çekti. Her ülkenin öğrencileri tarafından hazırlanan videolar, projedeki ülkelerin öğretmenleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Proje hakkında bilgi veren Ferda Çanta, çocuklardaki sosyal sorumluluk anlayışının geliştirilmesi amacıyla proje kapsamında farklı etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

Son yaptıkları etkinlikle koronavirüs salgınına dikkati çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Çanta, amaçlarının öğrencilerin olumlu yönlerini geliştirmek, değerler eğitimi ile sorumluluk sahibi, hoşgörülü, saygılı, ailesine, ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu kaydetti.

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