Altı ülkenin minik öğrencilerinden "Evde kal" mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Aydın'dan anaokulu öğretmenlerinin başlattığı uluslararası proje kapsamında 6 ülkeden minik öğrenciler, büyüklerine "Evde kal" mesajı verdi.

Kırşehir Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu Müdür Yardımcısı Ferda Çanta ve Aydın Söke İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Yasemin Durukan'ın, uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda başlattığı "Değerlerimle Büyüyorum Projesi"ne Türkiye'nin farklı kentleri ile İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Azerbaycan'dan öğretmenler destek verdi.

Değerler eğitimi kapsamında öğrencilere sosyal sorumluluk anlayışının aşılanması amaçlanan projenin son etkinliğinde koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanması istenen tedbirlerle ilgili çalışma yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan anaokulu öğrencileri, evlerinde cep telefonlarıyla yaptıkları video çekimleriyle büyüklere koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgiler vererek "Evde kal" çağrısı yaptı.

İspanya, İtalya, Portekiz, Romanya ve Azerbaycan'dan öğrenciler de öğretmenlerinin eşliğinde kendi dillerinde koronavirüs tedbirleriyle ilgili videolar çekti. Her ülkenin öğrencileri tarafından hazırlanan videolar, projedeki ülkelerin öğretmenleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.