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ALTİD’te turizm masaya yatırıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.11.2020 14:47 | Son Güncelleme

MHP Alanya İlçe Teşkilatı Turizm Komisyonu Başkanı Selçuk Güven Ülker, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) yönetimini ziyaret etti.

ALTİD’te turizm masaya yatırıldı

MHP Alanya İlçe Teşkilatı Turizm Komisyonu Başkanı Selçuk Güven Ülker, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, pandemi dolayısıyla turizmden elde edilecek gelirin sağlanamaması, istihdamın düşük seyretmesi, sektörde yaşanan işsizlik ve kalifiye personel sorunu görüşüldü.
Selçuk Güven Ülker, beraberindeki heyetle ALTİD yönetimiyle bir araya geldi. İkili görüşmelerin sağlandığı ziyarette, pandemi dolayısıyla turizmden elde edilecek gelirin sağlanamaması, istihdamın düşük seyretmesi, sektörde yaşanan işsizlik ve kalifiye personel sorunu, iyi seviyede yabancı dil bilen personel ihtiyacı, turizm esnafı iş öncesi eğitimleri ve şehir planlaması konuları başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı.
“Sonuç raporu oluşturulacak”
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Şehrimizin ve turizm ekonomimizin başarısı ve çıkarları doğrultusunda tüm siyasi partilerimizin turizm komisyonlarıyla ortak hareket ediyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız istişareler sonucunda elde edeceğimiz raporları bir araya getirerek ortaya koyacağımız sonuç raporunu ilgili mercilere ileteceğiz ve takipçisi olacağız. Alanya özelinde ve ulusal ölçekte sorunlarımızı giderme çabasında olacağız. Kısa, orta ve uzun vadede, sorunlarımızı siyasetin desteğiyle bürokratik alanlarda çözmek gerekiyor. Siyasi ilçe teşkilatlarımızın oluşturduğu turizm komisyonlarının başarıya giden yolda kilit rol üstleneceği inancındayım” dedi.

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