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Altıeylül Belediye Meclisinden Azerbaycan’a tam destek

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

Meclis Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin başkanlığında toplanan Altıeylül Belediye Meclisi Azerbaycan’a olan desteğini net bir şekilde gösterdi.

Meclis Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin başkanlığında toplanan Altıeylül Belediye Meclisi Azerbaycan’a olan desteğini net bir şekilde gösterdi. Meclis salonu Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile donatıldı. Meclis, oturuma başlamadan İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nı gür bir sesle okudu.
Mecliste Partileri Değil, Tek Yürek Olan İnsanları Gördük
Farklı görüşlerde olan parti grupları o gün tek beden, tek ruh ve tek yürek olarak milli bir duruş sergiledi. Milli meselelerde tek yürek olmayı bilen iktidar ve muhalefet partileri Azerbaycan ile dost değil, kardeş iki ülke ve tek millet iki devlet olduklarını vurguladılar. İşgalci Ermenistan’ı ve katliamlarını kınayan Altıeylül Meclis’i Karabağ’ın öz Türk yurdu olduğunu ve Türklerin tüm dünyada mazlumun yanında, zalimin ise karşısında olduğunu dile getirdiler.
Ak Parti Grup Başkan V. Mehmet Birol Şahin, CHP Grup Başkan V. Taylan Benli, MHP Grup Başkan V. Sezer Kapmaz ve İyi Parti Başkan V. İrfan Kaya’nın ortak imzasıyla açıklanan bildiri okundu. Kabul edilerek okunan bildiride, "Altıeylül Belediye Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine ve askerlerine yaptıkları saldırıyı büyük bir kararlılıkla, öfkeyle ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

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