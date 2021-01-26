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Altıeylül Belediyesinden evi yanan iki aileye yardım eli

26.01.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Altıeylül Belediyesi, bir sosyal belediyecilik uygulamasına daha imza atarak Hasan Basri Çantay Mahallesi’ndeki doğalgaz patlaması ile Halalca Mahallesi’nde yangın sonucu evleri hasar gören ailelere yardım elini uzattı.Hasan Basri Çantay ve Halalca Mahallelerinde meydana gelen üzücü olaylar neticesinde harekete geçen Altıeylül Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri ve Fen İşleri Müdürlükleri vasıtası ile yaraları sarmak için vakit kaybetmeden harekete geçmişti.

Altıeylül Belediyesi, bir sosyal belediyecilik uygulamasına daha imza atarak Hasan Basri Çantay Mahallesi’ndeki doğalgaz patlaması ile Halalca Mahallesi’nde yangın sonucu evleri hasar gören ailelere yardım elini uzattı.
Hasan Basri Çantay ve Halalca Mahallelerinde meydana gelen üzücü olaylar neticesinde harekete geçen Altıeylül Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri ve Fen İşleri Müdürlükleri vasıtası ile yaraları sarmak için vakit kaybetmeden harekete geçmişti. Vatandaşların evlerinde meydana gelen hasarın karşılanıp tekrar yaşanabilir hale getirilebilmesi adına büyük bir sosyal belediyecilik örneği sergileyen Altıeylül Belediyesi’nin bu girişimi herkes tarafından takdir topladı. Evlerine kavuşan Altıeylül sakinleri, ilk andan itibaren tüm süreçle şahsen ilgilenen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı başta olmak üzere tüm Altıeylül Belediyesi’ne şükranlarını ilettiler.
Kötü gün dostu “Altıeylül Belediyesi”
Yerel yönetimlerin asli görevi olan vatandaşa hizmet etmeyi en ön planda tutarak sosyal belediyecilik anlamında insana dokunabilen bir belediye olmayı başaran Altıeylül Belediyesi, örnek olacak girişimleri ile kendinden söz ettiriyor. Bu bağlamda vatandaşlar ile iletişimi hep canlı tutan Başkan Avcı, Altıeylül Belediyesi’nin kötü gün dostu olduğunu söyleyerek Altıeylül sakinlerinin yanında olduklarının altını çizdi. Yaraları sarma hususunda da adres olarak Altıeylül Belediyesi’ni gösteren Başkan Avcı “Altıeylül Belediyesi olarak Halalca ve Hasan Basri Çantay Mahallelerimizde yaşanan olaylar hepimizi derinden üzdü. Bizlerin asli görevi, iyi günde olduğu gibi kötü günde de vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirerek yanlarında olmak; hüzünleriyle hüzünlenip, dertlerine derman olabilmektir. Hasan Basri Çantay Mahallesi’ndeki doğalgaz patlaması ile Halalca Mahallesi’ndeki yangının akabinde bölgeye giderek arkadaşlarımızla incelemelerde bulunmuştuk ve kullanılamaz hale gelen evlerin tadilatını yapmak adına çalışmalarımızı başlatmıştık” dedi.
Başkan Avcı, “Kimsesizlerin kimsesi olmaktan şeref duyuyoruz”
Altıeylül Belediyesi olarak “Kimsesizlerin Kimsesi” olmaktan şeref duyduklarını söyleyen Başkan Avcı, “Yaraların sarılabilmesi adına Altıeylül Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağımıza dair söz vermiştik. Bugün de burada sözümüzü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’ın izniyle, hasar gören evlerin tekrar eski haline gelebilmesi ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına Sosyal Yardım İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü’müz aracılığıyla gerekli yardım, onarım ve altyapı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Rabbim, her zaman böyle güzel işlere vesile olmayı bizlere nasip etsin; bir daha da kimseyi böyle acı hadiseler ile yüz yüze getirmesin inşallah” dedi.

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