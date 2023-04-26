Altıeylül Belediyesi’ne uluslararası ödül

Kültürel ve sosyal faaliyetler ile Altıeylül sakinleri için unutulmaz etkinlikler düzenleyen Altıeylül Belediyesi, Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde "Yılın Sanat Dostu Belediye Başkanı" ödülü almaya hak kazandı.

ÖDÜL GETİREN "TÜLÜTABAKLAR" OLDU

Kuva-yi Milliye’nin başkenti Balıkesir için büyük öneme sahip olan ve Milli Mücadele’nin en önemli simgelerinden "Tülütabaklar" düzenlenen ödül töreninde geceye damgasını vurdu. Sanat camiasının bulunduğu gecede Altıeylül Belediyesi’nin geleneksel hale getirmiş olduğu Uluslararası Tülütabak Tiyatro Festivali gecede büyük ilgi gördü. Ödül töreninde oyuncu Tamer Levent’in ve diğer sanatçıların merak konusu Tülütabaklar oldu. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Tülütabaklar ve festival ile ilgili bilgiler vererek bir dahaki Uluslararası Tülütabak Tiyatro Festivali’ne sanatçıları ve sanatseverleri davet etti.

BAŞKAN AVCI “SANAT DOSTU BELEDİYE BAŞKANI” ÖDÜLÜNÜ USTA OYUNCU ZİHNİ GÖKTAY’DAN ALDI

Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Kent Sahnesi katıldığı festivaller ve yaptığı çalışmalarla çok kısa sürede tiyatro alanında tüm ülkede ve uluslararası camiada isminden söz edilir bir hale getirmenin gururunu yaşıyor. “Yılın Sanat Dostu Belediye Başkanı” ödülünü usta oyuncu Zihni Göktay’dan alan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Öncelikle Tiyatro Gazetesine seçici kurula bize bu ödülü layık gördüğü için teşekkür ederiz. Tülütabaklar tarihte büyük yer etmiştir. Kuva-yi Milliye’nin başkenti Balıkesir’de Altıeylül ilçesinde yapmış olduğumuz tiyatro festivaliyle o Kurtuluş Savaşı sürecinde o anı ölümsüzleştirmek için Kurtuluş seremonisi içerisinde Tülütabakları ağırlıyoruz. Bu vesileyle hem tiyatroyu şehrimize katmak hem de Tülütabaklar gibi tarihi kahramanlarımızı ülkemizin tamamının tanıması için Uluslararası Tülütabaklar Festivali’ni yapıyoruz" dedi.

“10.10.2023 SAAT 10’DA YAPILACAK OLAN TÜLÜTABAK TİYATRO FESTİVALİ’NE HERKESİ BEKLİYORUZ”

Dünya Balıkesirliler Günü olarak kutladıkları 10.10.2023 tarihinde saat 10’da 2. Tülütabak Tiyatro Festivalini gerçekleştireceklerini ifade eden Avcı, "Burada bulunan herkesi düzenlemiş olduğumuz tiyatro festivaline davet ediyorum. Tiyatro sadece tiyatrodan ibaret değildir. Tiyatro geçmişten geleceğe bir köprüdür, tiyatro bir toplumun bir taraftan isyanıdır, bir taraftan sevincidir. Onun için böyle tiyatro emektarları ile burada bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bizlere bu ödülü layık gören seçici kurula teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gecede Türksoy ödülleri de sahiplerini buldu

Gecede TÜRKSOY ödülleri de sahiplerini buldu. Türksoy Azerbaycan Cumhuriyeti Temsilcisi Tiyatro Yöneticisi Genel Kurul Koordinatörü Elçin Gafarlı, Türksoy “Uluslararası Tiyatro Ödülü” için T. Abdumomunov Kırgız Milli Akademik Dram tiyatrosu oyuncusu Anara Sidikaliyeva’ya, Azerbaycan Devlet Genç Seyirciler Tiyatrosu baş ressamı Mustafa Mustafayev’e, Farhad Moldağali’ye, Özbek Askar Kholmuminov’a ve Muhammetgulı Kasimov’a TÜRKSOY ödülleri verildi.

Altıeylül Belediyesi’nin de bulunduğu 8. düzenlenen Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri’ne Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Devlet Tiyatroları İstanbul Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Almanya, Kırgızistan gibi ülkelerin önemli akademisyenlerinin de aralarında bulunduğu ödül gecesi İstanbul Tamer Levent Sahnesi’nde düzenlendi.

