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Altıeylül çiftçisiyle daha güçlü

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.07.2020 17:28 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Belediye Başkanı Hasan Avcı, Köylüköy Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte buğday hasadı yaptı.Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı her zaman olduğu gibi hasat döneminde de çiftçinin daima yanında olduklarını belirterek, “Tarım, şehrimiz ve ülkemiz için hayati derecede önemli.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Belediye Başkanı Hasan Avcı, Köylüköy Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte buğday hasadı yaptı.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı her zaman olduğu gibi hasat döneminde de çiftçinin daima yanında olduklarını belirterek, “Tarım, şehrimiz ve ülkemiz için hayati derecede önemli. İlçemiz tarımının gelişmesi ve artması için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
Başkan Avcı, Köylüköy Mahallesi Muhtarı Aytekin Yıldız’dan hasat ile ilgili bilgi aldı. Daha sonrasında Başkan Avcı biçerdöverde, operatör eşliğinde direksiyon başına geçip buğday hasadı yaptı. Avcı, hasat dönemi ile ilgili “Gerçekten ciddi bir emek, ciddi bir gayret ile çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alıyor, nihayete erdiriyorlar. Biz Altıeylül olarak 81 kırsal mahallemiz ile Balıkesir’in tarım ve hayvancılık açısından en önde gelen ilçelerinden birisiyiz. Balıkesir Türkiye’yi doyuran il diyoruz. Biz de Altıeylül olarak Balıkesir’i doyuran ilçe konumundayız. Ben bütün çiftçilerimizin bu emeklerinin, alın terlerinin karşılığını almalarını diliyorum” dedi.
Ayrıca Başkan Hasan Avcı “ Helal rızık, bir gayret, çalışma ve alın teri ile oluyor. İşte burada bütün bu alın terinin şahitliğini yapmış oluyoruz. Mevlam yaşadığımız şu sıkıntılı süreçte hepimize kolaylıklar versin. Özellikle bu pandemi sürecinde hükumetimiz çalışan çiftçilerimizin işlerinin aksamaması için elinden gelen gayreti sarf etti. Bütün çalışmalar ile tarım ve hayvancılığın önünün kapanmaması için maksimum gayret sarf edildi” dedi.

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